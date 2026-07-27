Газовые сети построят в деревне Андрианково

Специалисты Мособлгаза встретились с жителями деревни Андрианково Одинцовского городского округа. В рамках губернаторской программы «Развитие газификации Московской области до 2035 года» в населенном пункте строят газовые сети.

Протяженность новых распределительных газопроводов составит 5,8 километра. К газу смогут подключиться 103 жителя. Завершить работы планируют до конца августа. После строительства сетей Мособлгаз выполнит благоустройство территории.

На встрече с жителями специалисты компании объяснили порядок подготовки к приему газа. В формате открытого диалога обсудили несколько вопросов:

рекомендации по монтажу газовых котлов и приборов в малогабаритных помещениях, включая варианты установки наружного оборудования;

действующие тарифы за технологическое присоединение и стоимость природного топлива;

сроки рассмотрения документов от момента подачи до выдачи технических условий.

Также жителям рассказали, как подать заявку на подключение газа. Договор можно заключить дистанционно через портал «Госуслуги», онлайн-сервисы официального сайта «Мособлгаза» или при личном визите в клиентские офисы организации. Льготники могут подать заявку через РПГУ.