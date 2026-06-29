В деревне Андреевское скоро появится газопровод

Представители Мособлгаза встретились с жителями деревни Андреевское городского округа Кашира. На встрече обсудили введение в эксплуатацию нового газопровода.

Новый газопровод позволит газифицировать деревню, где ранее газа не было. Интерес к этому проекту большой: на встречу пришло около сорока человек, чтобы задать вопросы о переходе на природный газ.

Уже в новом осенне-зимнем сезоне жители смогут отапливать дома газом. Для этого необходимо подать заявку на Социальную газификацию через [интерактивную карту](https://). Если есть право на льготную газификацию, то заявку нужно подавать через [портал РПГУ](https://).

Жители также спросили о благоустройстве территории после проведения подрядчиком земляных работ. Руководство филиала взяло этот вопрос на контроль.