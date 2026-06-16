В деревне Алферьево продолжается обновление тепловых сетей

По проекту планируется переложить четыре нитки новых пластиковых труб общей длиной четыре километра. Для этого уже вырыта траншея на участке длиной около 700 метров, построены восемь тепловых камер. Ежедневно на объекте трудятся шесть человек и пять единиц техники.

Благодаря опережению графика, есть вероятность, что подрядчик сможет завершить работы уже в сентябре. Реконструкция проводится в рамках губернаторской программы развития инженерной инфраструктуры региона. После основной части работ будет проведено благоустройство территории.