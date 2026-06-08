В деревне Акатьево под Клином заработала осетровая ферма

В крестьянско-фермерском хозяйстве «Царская рыба» в деревне Акатьево запустили производство осетра и стерляди. В середине мая в бассейны выпустили полторы тонны рыбы, и уже в этом месяце планируют отправить первую партию в Москву или Санкт-Петербург.

Ферму открыл местный предприниматель Дмитрий Федюнин, выкупив более пяти гектаров земли. Сейчас работает один цех с 16 бассейнами, где используется установка замкнутого водоснабжения с автоматизированной системой очистки воды. Это позволяет осетровым расти в полтора-два раза быстрее, чем в природной воде.

«Мы здесь с рыбой немного как с детьми возимся. Сейчас все силы брошены на доращивание особей. У нас есть инженеры и биолог. Только анализ воды мы проводим несколько раз в день», — рассказал Дмитрий Федюнин.

Выбор места под Клином обусловлен хорошей логистикой: Ленинградское шоссе пересекается с трассой «Золотое кольцо», что позволяет быстро доставлять свежую рыбу до двух столиц.

В этом году планируется запуск еще одного цеха для выращивания мальков от оплодотворенной икры до товарной рыбы. Планы на развитие хозяйства масштабные: в год здесь планируют выпускать 40–50 тонн осетровых, а за 3–4 года построить еще один цех с такой же мощностью, что может увеличить объем до 100 тонн рыбы в год. Также запланировано благоустройство территории для строительства прудов и зоны отдыха, а также организация платной рыбалки.