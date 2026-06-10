В День социального работника сотрудники окружного управления социальной защиты населения получили награды

Десятого июня 2026 года в Центральном Дворце культуры «Созвездие» прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню социального работника. На нем окружное управление социальной защиты населения получило награды за профессионализм и преданность делу.

В праздничной обстановке лучших сотрудников поздравили представители власти. Благодарности и почетные грамоты вручили в знак признания добросовестного труда и вклада в сферу социальной защиты.

Благодарности губернатора Московской области была удостоена Зайцева Любовь Викторовна, заместитель начальника управления.

Почетной грамотой Московской областной думы награждены: * Кондратьева Наталья Михайловна, начальник управления; * Бочарова Татьяна Борисовна, заведующий отделом семьи и детства; * Галачиева Александра Андреевна, заведующий отделом по делам несовершеннолетних.

Знаком Московской областной думы «За труды» награждена Кузнецова Наталья Александровна, консультант отдела социальной поддержки (многодетные семьи, инвалиды).

Благодарственными письмами главы Дмитровского муниципального округа за высокий профессионализм и безупречную работу отмечены: * Агапова Олеся Сергеевна, заместитель заведующего отделом семьи и детства; * Тюмикова Юлия Владимировна, консультант отдела семьи и детства; * Бебихова Елена Анатольевна, консультант отдела защиты имущественных и неимущественных прав; * Иванов Сергей Владимирович, заместитель заведующего отделом по делам несовершеннолетних; * Куркина Татьяна Владимировна, заместитель заведующего отделом социальной поддержки (многодетные семьи, инвалиды); * Кузьмина Ольга Федоровна, заведующий отделом ЗАГС; * Ганжа Анна Анатольевна, заместитель заведующего отделом обеспечения деятельности; * Данилова Юлия Владимировна, главный инспектор отдела обеспечения деятельности.