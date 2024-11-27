Многодетную семью сотрудников Коломенского завода поздравили с Днем матери

В День матери на Коломенском заводе рассказали о семье Лопухиных, которые работают на одном предприятии и воспитывают четверых детей. Светлана Лопухина, стропальщица кузнечно-прессового цеха, и ее муж Владимир, кузнец, много лет трудятся на заводе, а их старший сын Андрей также выбрал работу рядом с родителями.

Светлана и Владимир воспитывают троих сыновей и дочку, каждый из которых имеет свой характер. Старший сын, 24-летний Андрей, трудится электромонтажником на заводе и с улыбкой вспоминает, как переживал, когда в семье появились младшие братья и сестра. «Сейчас с ними весело», — говорит Андрей.

Светлана и Владимир познакомились через интернет, а вскоре поженились. Светлана, быстро освоив новую профессию, помогает мужу на работе, а их семейная жизнь всегда полна забот и радости. «Многодетная семья — это счастье, радость и смех», — говорит Светлана, уверенная, что дети делают жизнь ярче и веселее.

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