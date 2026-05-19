Учащиеся Подмосковья посетили программы ко Дню детских общественных организаций

Ежегодно 19 мая в России празднуют День детских общественных организаций. В этом году более 168 тысяч обучающихся Московской области приняли участие в мероприятиях, посвященных этому дню, сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

Советники директоров по воспитанию активно участвуют в работе различных молодежных организаций, таких как «Движение Первых» и «Юнармия». Они помогают школьникам и студентам развивать таланты, реализовывать идеи и участвовать в общественно значимых проектах.

В преддверии праздника «Навигаторы детства» совместно с Движением Первых провели мероприятия в рамках Всероссийской акции «Вместе в будущее». Обучающиеся школ и учреждений среднего профессионального образования приняли участие в мероприятии «Наследники пионерии». Для учеников младших классов была организована игра по станциям «В поисках пионерского галстука». Участники познакомились с историей пионерского движения, его традициями и значением для современных детских объединений.

На экскурсии «От пионерии до Первых» представители первичных отделений узнали о истории детского движения в России, современных проектах и ценностях Движения Первых. Школьники и студенты также присоединились к флешмобу «Моя общественная организация», опубликовав в социальных сетях фото, видео и истории о традициях, проектах и мероприятиях своих учебных заведений.

В пресс-службе ведомства отметили, что сегодня детские общественные организации играют важную роль в воспитании подрастающего поколения, помогая детям и подросткам находить единомышленников, учиться ответственности и командной работе.

Всероссийский проект «Навигаторы детства» реализуется Росдетцентр | РДЦ при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.