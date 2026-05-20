В декабре 2026 года в Красногорске сдадут новую школу на 1500 мест

В жилом комплексе «Ильинские Луга» продолжается строительство школы, рассчитанной на 1500 мест. Директор по строительству Алексей Родионов сообщил, что работы идут согласно графику.

На текущий момент уже готовы монолит и каменная кладка. Рабочие занимаются монтажом внутренних инженерных сетей, выполняют черновую отделку и возводят перегородки. Также началось благоустройство территории и завершение наружных сетей. Кровля тоже в процессе. Общая готовность объекта составляет 58%.

На стройке трудятся 110 человек и задействовано 8 единиц техники. По словам Родионова, школа будет состоять из двух корпусов: учебного и вспомогательного. В последнем разместят актовые и спортивные залы, а также пищеблок, чтобы детям было где заниматься, обедать и отдыхать, не выходя из здания.

Строители планируют в ближайшее время приступить к возведению еще одной школы.