В Дедовске специалисты обновляют внешний вид многоквартирного дома

Сегодня в городе Дедовск, расположенном в Московской области Истре, специалисты управляющей компании заканчивают шпаклевку балконов многоквартирного дома №5 на улице Красный Октябрь. Эти балконы, находящиеся на втором этаже возле входа в подъезд, образуют единый ансамбль. После высыхания шпаклевки рабочие покроют поверхность грунтовкой и покрасят в голубой цвет.

Заместитель директора по эксплуатации жилищного фонда МБУ «ЖКУ м.о. Истра» Евгений Случик сообщил, что входная группа дома обновляется полностью. Цоколь, козырьки и колонны уже окрашены, теперь приступили к балконам. Следующим этапом станет покраска дверей в подъездах суриком — красно-коричневой краской. «Получится контрастно. Постараемся, чтобы в этом году город заиграл яркими красками», — добавил Случик. Также в планах — ремонт межпанельных швов, которые разрушились со временем.

Ранее входную группу обновили на доме №10А по этой же улице.

Текст, фото, видео: Андрей Алекин.