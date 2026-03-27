В дачный сезон в Подмосковье запустят 32 новых автобусных маршрута

В новом сезоне в Московской области начнут функционировать 32 автобусных маршрута, соединяющих город с садовыми товариществами. Автобусы будут отправляться от автовокзалов и железнодорожных станций, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

«Каждый год в апреле и мае совместно с Мострансавто запускаем сезонные маршруты, которые связывают город с садовыми товариществами», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

По его словам, уже с начала апреля начнет работать первый «дачный» маршрут №31 «Балашиха-2 — Новский квартал». До конца апреля на линию выйдут еще 15 маршрутов, а остальные начнут перевозки в мае.

Для удобства пассажиров расписание автобусов синхронизировано с графиком движения электропоездов. Они будут курсировать по сезонным маршрутам, в основном по пятницам, субботам и воскресеньям, а некоторые — ежедневно.

На маршрутах действуют льготы по социальным картам жителей Подмосковья. Оплатить проезд можно банковскими картами, а также транспортными картами «Стрелка» и «Тройка».

С перечнем маршрутов можно ознакомиться на официальном сайте Минтранса Подмосковья: https://mtdi.mosreg.ru/sobytiya/novosti-ministerstva/v-podmoskove-v-etom-godu-budut-rabotat-32-sezonnyx-marsruta.