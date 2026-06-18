Копус средней школы № 24 в Монине капитально отремонтируют к сентябрю

В четвертом корпусе средней школы № 24 имени С. А. Красовского в поселке Монино Щелковского городского округа продолжается капитальный ремонт. По сообщению пресс-службы Министерства строительного комплекса Московской области, строительная готовность объекта превысила 71 %.

Работы идут в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» нацпроекта «Молодежь и дети». Финансирование осуществляется за счет регионального бюджета.

На объекте работают 65 человек и 4 единицы спецтехники. Рабочие завершают кровельные работы, ведут общестроительные, фасадные и отделочные работы, монтируют инженерные коммуникации. Также они приступили к благоустройству территории возле школы.

В здании школы проведут кровельные, фасадные и внутренние работы, обустройство входных групп, заменят системы отопления, вентиляции и канализации. Кроме того, закупят новую мебель и оборудование, благоустроят прилегающую территорию.

Завершить капитальный ремонт планируется к 1 сентября 2026 года.