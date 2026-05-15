В честь Дня Победы школьники высадили 500 елей

Ученики Бухоловской школы приняли участие в патриотической акции. В лесу недалеко от садового товарищества «Садогор» они высадили 500 молодых елей на площади в полгектара.

По словам старшего участкового лесничего Елены Пащенко, акция приурочена ко Дню Победы. «Такие акции проводят ежегодно, чтобы молодое поколение помнило о Великой Отечественной войне. Каждое дерево, высаженное с любовью, чтит память каждого погибшего», — отметила лесничий.

На этом месте в 2020 году была проведена санитарная вырубка, после которой подготовили почву и высадили ели. Теперь дети дополняют подрастающий лес.

За молодыми деревьями будут ухаживать в течение пяти лет, затем до 10 лет проведут осветление, а с 10 до 20 лет — прочистку.