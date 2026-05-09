В честь Дня Победы клинские спортсмены пробежали по местам боевой славы

В городском округе Клин девять километров в честь 9 Мая пробежали 25 любителей спорта. Маршрут пробежки пролегал через значимые места, связанные с Великой Отечественной войной.

Участники мероприятия стартовали в Сестрорецком парке и возложили цветы у дома на Первомайской улице, где жил летчик, Герой Советского Союза Виктор Талалихин. Также они почтили память погибших у памятника «Пушка-гаубица» на Ленинградском шоссе и на мемориале в микрорайоне Майданово.

Мемориал в Майданово реконструировали в прошлом году. Он включает несколько ключевых элементов: композицию «Штыки», Вечный огонь и скульптурную книгу памяти. Маршрут также проходит через братское захоронение на улице Радищева.

Завершится пробег на Аллее славы у Вечного огня в 12 часов. В это время там пройдет памятный торжественный митинг.

Жительница городского округа Клин Татьяна Бауэр пробежала вместе с дочерью Валерией. Она рассказала: «Праздничный пробег в Клину проходит уже в четвертый раз. Раньше у меня не получалось в нем участвовать из-за работы. В этом году все сложилось. Благодарю организаторов за такую возможность».