Конные соревнования пройдут в парке «Беспятовская роща» в Зарайске

Пресс-служба администрации городского округа Зарайск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Зарайск

В честь 878-летия Зарайска в парке «Беспятовская роща» пройдут традиционные конные соревнования. Спортсмены поборются за Кубок главы округа 11 августа.

Любители конного спорта будут соревноваться в восьми дисциплинах. Одним из самых зрелищных моментов программы станут пробеги рысью. А конкуры различной сложности позволят участникам продемонстрировать мастерство управления лошадью в преодолении препятствий. Для этого подготовят препятствия высотой от 60 сантиметров до одного места. Проверить свои силы в этой дисциплине смогут как начинающие, так и опытные всадники.

Гости турнира смогут полюбоваться на выступления участников и насладиться атмосферой праздника. Также зрителей ждет развлекательная программа и общение с тренерами и спортсменами.

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