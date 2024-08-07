Конные соревнования пройдут в парке «Беспятовская роща» в Зарайске

Любители конного спорта будут соревноваться в восьми дисциплинах. Одним из самых зрелищных моментов программы станут пробеги рысью. А конкуры различной сложности позволят участникам продемонстрировать мастерство управления лошадью в преодолении препятствий. Для этого подготовят препятствия высотой от 60 сантиметров до одного места. Проверить свои силы в этой дисциплине смогут как начинающие, так и опытные всадники.

Гости турнира смогут полюбоваться на выступления участников и насладиться атмосферой праздника. Также зрителей ждет развлекательная программа и общение с тренерами и спортсменами.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».