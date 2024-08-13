Хоккейный товарищеский матч ко Дню города прошел в Зарайске

Пресс-служба администрации городского округа Зарайск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Зарайск

В честь 878-летия Зарайска в ледовом спортивном комплексе состоялся хоккейный товарищеский матч. На арену вышли команды «Серебряные Осетры» из Зарайска и «Химик» из Воскресенска.

Во время матча игроки из Зарайска показали свой боевой настрой, однако хоккеисты из Воскресенска были сильнее, продемонстрировав командный дух и опыт. Матч завершился со счетом 5:7 в пользу гостей.

В честь праздника обе команды получили памятные медали, а победители — кубкок и подарочный сертификат. Хоккеисты из Воскресенска передали денежный приз в фонд организации «Боевое братство». Средства пойдут на помощь участникам специальной военной операции.

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