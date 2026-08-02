В Черноголовском городском округе прошел финал десятого чемпионата по конкуру

В селе Ивановское Черноголовского городского округа состоялся финал десятого всероссийского чемпионата по конкуру. Соревнования прошли на территории клуба «Horseka».

Семнадцать пар мирового уровня выступили на маршруте в два гита, преодолевая препятствия высотой 155 сантиметров. Перед началом финальных соревнований зрителям представили шоу танцоров с флагами России, шоу барабанщиков «Night Best» и торжественный парад участников, где каждый вышел с флагом своего региона.

В первом гите Гран-при спортсмены показали свои навыки. После того как жюри отобрало финалистов для второго гита, организаторы устроили розыгрыш памятных призов и сертификатов на проживание в комплексе «Horseka».

По итогам соревнований лучший результат показали спортсмены из Москвы, на втором месте оказались представители Камчатского края, а третье место завоевали наездники из Санкт-Петербурга.