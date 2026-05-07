В Черноголовке завершат отопительный сезон

По его словам, температуру котла, отапливающего наукоград, уже снизили с 67 до 62 градусов по Цельсию. Сейчас специалисты МУП «Управление эксплуатации» отключают тепло в многоквартирных домах, школах и детских садах Черноголовской СОШ, которые подали заявки.

Уже завтра запланировано отключение основного котла и переход на малый котел, который будет обеспечивать жителей горячей водой. Особенность малого котла в том, что его мощности позволят в случае резкого похолодания до -10 градусов обогреть весь город.

Денис Кудряшов также добавил, что 25 мая в округе отключат горячую воду для профилактических работ, которые займут не больше двух недель.