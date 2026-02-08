В Черноголовке завершается строительство «Ландау»

В городе Черноголовка в строящемся здании «Ландау» активно ведутся работы по внешней и внутренней отделке. Почти завершен монтаж вентиляционной системы, уже установлены лифты и кондиционеры, сообщили в пресс-службе АНО «Центр городского развития» Черноголовки.

Специалисты уточнили, что строительство «Ландау» будет завершено в 2026 году. После открытия жители смогут пользоваться новой библиотекой, где будут проводиться лекции, мастер-классы и книжные клубы. Также будет доступен атриум с помещением для встреч и киноконцертный зал на 400 человек с амфитеатром. Кроме того, будут функционировать два камерных зала: «Black Box» для театральных постановок, кинопоказов, иммерсивных спектаклей, концертов и так далее, а также «White Box» для выставок.