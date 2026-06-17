В Черноголовке завершается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса

В городе Черноголовка близится к завершению создание нового физкультурно-оздоровительного комплекса. Рабочие практически завершили укладку искусственного газона на крытом футбольном стадионе, сообщила пресс-секретарь АНО «Центр городского развития» Вероника Атаманова.

По ее словам, стадион готов уже на 90 процентов. Большая часть рабочих перешла к монтажу оборудования на крытом теннисном корте.

Подрядчик уже провел вентиляционные шахты и подключил их к системам кондиционирования, которые обеспечат комфорт спортсменов и зрителей в обоих залах. В холле будущего ФОКа установлен большой медиаэкран, а вокруг здания заасфальтирована пешеходная дорожка.

В ближайшее время рядом с пешеходной дорожкой появится дублер — прорезиненная трасса для занятий бегом. Также на прилегающей территории оборудуют три парковки и установят уличные фонари.