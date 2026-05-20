В Черноголовке завершается облицовка нового физкультурно-оздоровительного комплекса

В городском округе Черноголовка близится к завершению облицовка нового физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК). Об этом сообщила руководитель отдела по связям с общественностью АНО «Центр городского развития» Вероника Атаманова.

За последние полтора месяца рабочие вышли на финальный этап внешней отделки и активно занимаются работами внутри здания и благоустройством территории вокруг него. Снаружи ФОКа сейчас строят парковку, прокладывают тротуары и газоны, устанавливают освещение и делают дорожку для занятий бегом.

Внутри здания уже закончили укладывать коммуникации и начали предчистовую отделку пола, стен и потолков. В больших залах не только смонтировали и покрасили пол, но и установили поручни на балконе для зрителей со второго этажа, а также панорамные стекла для тех, кто будет смотреть матчи с первого этажа.

В пресс-службе отметили, что открытие комплекса запланировано на сентябрь этого года.