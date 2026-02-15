В Черноголовке запланировали модернизацию тепловых сетей

Весной в наукограде Черноголовка приступят к новому этапу обновления инфраструктуры. В 2026 году ремонтные работы тепловых сетей охватят несколько важных городских районов.

Согласно информации из администрации, замена трубопроводов по плану будет проводиться на улице Лесной — от гербовой сосны на проспекте Академика Семенова в сторону ИСМАН. Также работы пройдут на Школьном бульваре — от тепловой камеры у Культурного центра до разворотного кольца у школы и далее до проезда Строителей. Помимо этого, ремонт затронет два участка улицы Центральной — напротив строящегося храма и около спорткомплекса.

Кроме того, в текущем году начнутся проектно-изыскательские работы для замены длинного отрезка теплотрассы от пересечения Второй и Третьей улиц до Новой Черноголовской школы.