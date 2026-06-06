В Черноголовке в выходные вернется горячее водоснабжение

Жители Черноголовки в ближайшее время получат обратно горячую воду. По словам начальника котельной городского округа Дениса Кудряшова, за несколько дней до 25 мая были заменены насосы, проведена профилактика запорной арматуры, а также осуществлена промывка теплообменников и фильтров.

Сейчас рабочие заняты запуском магистральной сети, и уже в эти выходные горячая вода поступит как в многоквартирные дома, так и в социальные объекты — школы, детские сады, поликлиники и больницы.

Кроме того, Денис Кудряшов сообщил о планах по замене труб теплосети на нескольких участках, включая улицу Центральную и сквер имени Халатникова. Однако благодаря вре́менным линиям эти работы не повлияют на комфорт жителей.