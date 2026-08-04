В Черноголовке провели фестиваль иллюзионного искусства

В городе Черноголовке завершился второй фестиваль иллюзионного искусства «Маги в парках». Мероприятие прошло под руководством братьев Сафроновых.

На отборочном этапе выступили иллюзионисты со всей страны. Победителями в номинации «Сценическая магия» стали Павел Ионов, Дмитрий Эльред, Максим Давыдов и Лев Чистяков.

Масштабное шоу посетили четыре с половиной тысячи жителей города. Сначала участники, отобранные лично братьями Сафроновыми из Перми, Волгограда, Москвы и Московской области, представили свои номера. Затем известные иллюзионисты страны показали шоу, посвященное магии и семейным ценностям.

Организатор шоу, заместитель директора АНО «Мособлпарк» Андрей Копосов, рассказал, что братья Сафроновы целый номер в этом сезоне посвятили своей маме.

Черноголовским иллюзионистам также дали возможность проявить себя на большой сцене: трое мальчиков показали свой номер, изображая двойников знаменитых иллюзионистов.