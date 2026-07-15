В Черноголовке продолжают профилактические работы на очистных сооружениях

В наукограде Черноголовка продолжаются профилактические работы на местных очистных сооружениях. Об этом сообщил заместитель директора МУП «Управление Эксплуатации» Вадим Гулицкий.

По словам Гулицкого, в ближайшее время рабочие очистят вторичный отстойник. Это улучшит осаждение ила и фильтрацию воды. Также будет проведено комплексное обслуживание сооружений: уборка мусора и проверка всех агрегатов, которые очищают воду для города, включая запорную арматуру и насосы. Рабочие заменят подшипники, уплотнители и другое оборудование.

Вадим уточнил, что профилактические работы завершат к началу октября. Они проводятся за счет средств МУП «УЭ». Также на одной из «линий» очистки рабочие заменят барабанный грохот — установку, которая избавляет воду от тряпок, пробок и прочего мелкого мусора.