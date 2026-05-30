В Черноголовке приступили к утеплению Воскресенского храма

В городе Черноголовка завершили важный этап строительства Воскресенского храма. Как сообщил настоятель храма Михаил Скворцов, к концу апреля был готов каркас, а также возведен купол.
Сейчас рабочие приступили к укладке утеплителя и облицовке кирпичом. После этого будут установлены двери и окна. Ближе к осени начнется внутренняя отделка: заливка полов, роспись стен и монтаж иконостаса.
Завершить строительство Воскресенского храма планируют до конца 2026 года.
