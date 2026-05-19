В Черноголовке приняли работы по ремонту кровли

В городе Черноголовке комиссия из сотрудников администрации и МУП «Управление эксплуатации» совместно с представителем подрядной организации проверила итоги ремонта кровли дома 6 на проезде Строителей.

По словам главного инженера управляющей компании Владимира Ипатова, рабочие уложили новое двухслойное покрытие с гидроизоляцией, отремонтировали примыкания и сливные отверстия, а также установили новые ограждения вдоль всей крыши. Гарантия на ремонт составляет пять лет, но, как отметил Владимир, кровля может прослужить в несколько раз дольше.

Текст, фото, видео: Иван Петрушин.