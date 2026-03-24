В Черноголовке представили новую проекцию на 17-этажном доме

В городе Черноголовке обновили проекцию на многоэтажном здании. Новая работа посвящена 70-летию наукограда.

Арт-директор отдела дизайна «АНО Центр городского развития» Ольга Винокурова сообщила, что на проекции изображены главная точка притяжения города — Сингулярность, а также памятник «Стрижам» и скульптуры, посвященные отцам-основателям Черноголовки Федору Дубовицкому и Николаю Семенову.

«У истока города стояли люди с высоким полетом мысли, которую хочется транслировать», — отметила Ольга Винокурова.

Проекцию разработал Дмитрий Ряскин, а воплотила в жизнь АНО «Центр городского развития».