В Черноголовке открыли научную конференцию, посвященную юбилею научной организации

В наукограде Черноголовка начала работу конференция «На стыке физики, химии и биологии». Она приурочена к семидесятилетию создания первой научной организации в городе.

С приветственным словом на открытии выступили глава наукограда Роман Хожаинов, директор ФИЦ ПХФ и МХ РАН Евгений Голосов и научный руководитель ФИЦ проблем химической физики и медицинской химии РАН, вице-президент РАН Сергей Алдошин.

В первый день форума прошли Семеновские чтения. Гостям рассказали о достижениях основателей наукограда, истории и современных успехах в области химической физики, а также о быстром переходе горения в детонацию и других темах.

На конференции представили современные разработки в области водородной энергетики, включая новейшие топливные элементы. Благодаря им черноголовские инженеры в прошлом году поставили национальный рекорд, поддержав полет гексакоптера в воздухе в течение двух часов и сорока шести минут.