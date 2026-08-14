В Черноголовке началось благоустройство вокруг нового ФОК «Форма»

В городском округе Черноголовка стартовал новый этап благоустройства территории вокруг будущего физкультурно-оздоровительного комплекса «Форма». Об этом сообщила маркетолог центра Карина Гаримова.

По ее словам, вокруг комплекса уже появились новые пешеходные тротуары и дорожки для бегунов. Рабочие также создали парковочные места и нанесли на них разметку. Специальные места для маломобильных граждан выделили знаками. Скоро перед парковкой установят шлагбаум, доступный посетителям комплекса.

Карина Гаримова также рассказала, что завтра откроется предпродажа абонементов в ФОК. Абонементы будут включать тренажерный зал, групповые занятия и финскую сауну. Также можно будет забронировать теннисный корт и футбольное поле по предварительной договоренности.

Открытие клуба запланировано на середину сентября.