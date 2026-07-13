В Черноголовке начали модернизацию участка водоканала

В городском округе Черноголовка началась модернизация участка водоканала на улице Объездной. Об этом сообщил заместитель директора МУП «Управление Эксплуатации» Вадим Гулицкий.

По его словам, уже расчищена полоса, где проходит водопровод, привезен необходимый материал и начата разработка грунта. Рабочие планируют уложить трубы диаметром 500 миллиметров на расстоянии 1750 метров. На этом участке будет заменен трубопровод и смотровые колодцы, а также заново подключены потребители.

Вадим Гулицкий уточнил, что все работы проводятся в рамках государственной программы. Он заверил, что их завершат до конца октября 2026 года.