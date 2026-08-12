В Черноголовке началась подготовка к выборам в Госдуму

В наукограде Черноголовка приступили к подготовке к выборам в Государственную Думу, которые состоятся в сентябре. Об этом сообщила председатель территориальной избирательной комиссии городского округа Черноголовка Вера Красных.

Тринадцатого августа пройдет обучение всех председателей и членов комиссии. Затем, начиная с 20 августа, начнется поквартирный обход избирателей. Жителям расскажут о кандидатах, объяснят, что нужно взять с собой для голосования, и какие формы голосования доступны. Среди них — дистанционное электронное голосование, платформа «Мобильный избиратель» для тех, кто находится не по месту прописки, а также возможность посетить избирательный участок лично.

Председатель ТИК отметила, что в ближайшее время в подъездах на стендах появится информация о том, к каким участкам прикреплены жители конкретных домов.

Избирательные участки разместят в Арт-пространстве «Восход», корпусах Халатникова и Дубовицкого Черноголовской СОШ, Доме ученых и на улице Академика Семенова, дом 1. Кроме того, за чертой города будут открыты участки в селе Макарово и деревне Ботово.