В Черноголовке достраивают новый физкультурно-оздоровительный комплекс

В городе Черноголовка продолжается строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса. Рабочие активно отделывают внешние и внутренние стены, заливают пол, прокладывают электрокабели и завершают работы по установке вентиляции. По решению архитекторов внутри здания был установлен дополнительный каркас.

По информации пресс-службы АНО «Центр городского развития» Черноголовки, в новом ФОКе будут созданы крытые залы для футбола, волейбола и тенниса. Город остро нуждается в таких спортивных объектах.

Сейчас взрослые жители Черноголовки вынуждены тренироваться в корпусах Черноголовской школы. Новый ФОК позволит решить эту проблему. Ожидается, что комплекс откроется в 2026 году.