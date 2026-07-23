В Чеховском техникуме стартовал набор на специальность «Операционная деятельность в логистике»

Пресс-служба Министерства образования Московской области сообщила, что в Чеховском техникуме идет набор студентов на специальность 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике».

Студенты получат необходимые знания и навыки в области закупок, складирования, планирования запасов, организации работы склада, производства и распределения. Они научатся эффективно управлять процессами транспортировки и сервиса, включая построение оптимальных маршрутов и контроль доставки. Кроме того, программа обучения включает оценку эффективности и оптимизацию всех систем управления.

Срок обучения составляет два года и десять месяцев при очной форме обучения на базе девяти классов. Основа зачисления — конкурс аттестатов.

По завершении обучения выпускники смогут найти работу в различных сферах: ритейл и маркетплейсы, транспортные компании, производственные предприятия, FMCG (управление поставками на заводах), 3PL-операторы (фулфилмент-центры для интернет-магазинов), отделы внешнеэкономической деятельности и таможни (импорт/экспорт).

Подать документы можно как лично по адресу: Московская область, город Чехов, улица Полиграфистов, дом 11, так и онлайн через портал «Госуслуги».

Для получения дополнительной информации обращайтесь по телефону: 8 (49672) 664-53.