Техникум Чехова пригласил поступающих на программу «Технологии индустрии красоты»

Чеховский техникум предлагает абитуриентам освоить комплексную программу по специальности «Технологии индустрии красоты». Обучение включает парикмахерское искусство, визаж и стилистику, косметологию, а также ногтевой сервис.

Теоретический курс охватывает анатомию и физиологию человека, дерматологию, химию косметических средств, санитарно-гигиенические нормы в сфере услуг, а также рисунок и живопись для развития художественного вкуса. Практические занятия начинаются с первого курса и проходят в оборудованных мастерских под руководством опытных наставников.

Прием документов продлится до 10 августа. Для поступления необходимо пройти вступительное испытание по рисунку. Консультация по процедуре экзамена состоится 11 августа 2026 года в 10:00, сам экзамен назначен на 12 августа 2026 года также на 10:00.

С подробностями можно ознакомиться на сайте.