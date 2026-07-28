В Чехове за незаконную свалку оштрафовали владельца КамАЗа

Жители Чехова заметили, как КАМАЗ выгружает строительный грунт в лесном массиве Чеховского участкового лесничества. Они сделали фотографии и сообщили о нарушении.

Благодаря оперативной реакции нарушителя быстро вычислили. Виновный был привлечен к ответственности и оштрафован за нарушение санитарного состояния леса. Суд постановил взыскать с него 1,5 миллиона рублей за причиненный природе ущерб. Решение передали на исполнение судебным приставам.

Этот случай показывает, как важно быть внимательным к окружающей среде и не оставаться равнодушным к подобным ситуациям.