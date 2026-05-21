В Чеховской школе искусств возобновится учебный процесс в новом здании к 1 сентября 2026 года

В здании Чеховской школы искусств снова начались ремонтные работы. Их перенос произошел из-за смены исполнителя — предыдущий подрядчик не выполнил условия контракта и был внесен в реестр недобросовестных поставщиков.

Новый подрядчик планирует завершить ремонт к 1 сентября 2026 года, чтобы дети могли начать учебный год в обновленном здании. На стройплощадке работают 26 строителей и три инженера.

Сейчас акцент сделан на реконструкцию кровли. Также демонтируется старая штукатурка на фасаде, стены утепляются плитами из минеральной ваты толщиной 80 мм. В планах — замена окон и дверей, ремонт входных групп. После общестроительных работ доставят новую мебель и оборудование, а территорию вокруг школы благоустроят.

Кроме того, в здании заменят часть изношенных сетей электроснабжения и слаботочной системы, обновят инженерные сети отопления, водоснабжения и канализации.

Капремонт проводится в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».