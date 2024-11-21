День педиатра отметили в больнице в Чехове

По всей России 20 ноября отмечается День педиатра. В Чеховской больнице работают 27 опытных специалистов, которые ежедневно помогают детям быть здоровыми.

В этом году профессиональный праздник педиатров Чеховской больницы проходит с особым уважением к многолетнему труду врачей. Двое из них — Валентина Садкова и Марина Снигирева — посвятили более 40 лет заботе о здоровье юных чеховцев. Ирина Бициган работает в Чехове с 1988 года, а Людмила Сухомлинова в этом году отметила 30 лет в педиатрии. Раиса Пичугина также отмечает значимый юбилей — 25 лет на медицинском фронте нашего города.

Чеховская больница пополнилась тремя молодыми специалистами: Умедахон Касымовой, Яной Тюриной и Ольгой Бровкиной, которые продолжат важную работу по сохранению здоровья детей.

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