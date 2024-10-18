Все многоквартирные дома в Чехове подключили к отоплению
Работы по подключению отопления завершились в Чехове. Все социальные объекты и многоквартирные дома получают тепло.
Сначала подача теплоносителя началась в больницы, школы, детские сады, культурные и спортивные учреждения города. Следующими на очереди стали жилые дома.
Руководитель муниципалитета Михаил Собакин поблагодарил коммунальщиков за оперативность, а горожан за терпение и понимание.
В настоящее время работники коммунальных служб устраняют обнаруженные дефекты, для чего временно отключают некоторые дома, а также проводят точечное развоздушивание квартир и стояков. Девять бригад слесарей оперативно отрабатывают все поступающие заявки жителей
Чехова.
Также продолжается приведение в порядок подвалов жилых домов, обустройство новых контейнерных площадок и плановые ремонты оборудования котельных.
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