Благотворительная акция «Коробка храбрости» завершилась в Чехове

Всероссийское благотворительное мероприятие было организовано партией «Единая Россия». Жители муниципалитета почти месяц собирали подарки для маленьких пациентов больниц.

Глава городского округа Михаил Собакин и исполнительный секретарь местного отделения партии Константин Безрукавый передали собранные неравнодушными горожанами книги, игрушки и принадлежности для творчества в «Добрую комнату» Чеховской больницы.

Михаил Собакин выразил уверенность, что эти «коробки храбрости» очень порадуют малышей. «Положительные эмоции помогут им быстрее поправиться, чтобы вновь быть здоровыми и крепкими», — сказал руководитель муниципалитета.

«Добрые комнаты» созданы в Подмосковье для того, чтобы пребывание детей в поликлиниках и больницах было более комфортным. В Чехове действуют три таких помещения. Первая «Добрая комната» появилась в 2019 году в отделении Чеховской областной больницы на улице Гагарина.

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