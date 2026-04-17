В Чехове завершают модернизацию дошкольного отделения лицея №4

В городе Чехове на улице Ильича завершается капитальный ремонт дошкольного отделения лицея №4, которое ранее было детским садом №4.

Как сообщил начальник строительного участка подрядной организации ООО «Воздвижение» Олег Тулатов, модернизация объекта почти полностью выполнена. Рабочие собирают и устанавливают мебель, а также заканчивают пусконаладочные работы различного оборудования.

Внутри здания уже установлены столы, шкафы, стулья и другая мебель. В актовом зале появились цифровое пианино, видеопроектор с экраном, аудиоколонки, кондиционер, компьютер и другая оргтехника.

В столовой, пищеблоке и санузлах уложена керамическая плитка, размещено сантехническое и кухонное оборудование. Проложены все внутренние сети тепло- и водоснабжения, установлены батареи отопления. Подключено освещение, смонтирована слаботочная сеть.

Снаружи здания закончены фасадные работы, обновлены входные группы, детские площадки, теневые навесы и пешеходные дорожки. Заменено покрытие на плоской кровле, установлено новое ограждение.

Сейчас рабочие заканчивают благоустройство двора: завезли плодородный грунт, разровняли его и засеяли семенами травы для газонов. Параллельно ведется уборка мусора и остатков строительных отходов.

Здание было построено в 1965 году, и обновление давно назрело. Дошкольное отделение включили в госпрограмму Московской области «Строительство и капремонт объектов социальной инфраструктуры». Открыть модернизированное дошкольное отделение планируют во второй половине апреля.