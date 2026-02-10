В Чехове завершается строительство детской поликлиники

На улице Мира в подмосковном Чехове полным ходом идет строительство детской поликлиники в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

На данный момент на объекте трудятся над устройством инженерных систем и внутренней отделкой помещений. Поставляется и устанавливается медицинское оборудование. Уже завершена установка системы медицинского газоснабжения.

Общая площадь новой поликлиники составит более 8,6 тысяч квадратных метров. Она сможет принимать до 500 детей в смену. В здании разместятся отделения педиатрии, стоматологии и неотложной помощи, а также кабинеты узких специалистов, вакцинопрофилактики, рентген-кабинет, кабинеты УЗИ, ЭКГ, функциональной диагностики и реабилитации. Кроме того, будут обустроены комнаты здорового ребенка и детские уголки.

Территорию вокруг поликлиники благоустроят: организуют парковки и зоны отдыха.

Открытие поликлиники запланировано на первое полугодие 2026 года.