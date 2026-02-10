В Чехове завершается капремонт дошкольного отделения лицея №4

В городе Чехове Московской области подходит к концу капитальный ремонт дошкольного отделения лицея №4, расположенного по адресу улица Ильича, 34а. Об этом сообщил начальник строительного участка подрядной организации Олег Тулатов.

На втором этаже здания завершены отделочные работы. Стены раздевалок, игровых комнат и спален облицевали специальными панелями. Обновили полы, постелили линолеум, сделали навесные потолки, подоконники и решетки на радиаторы отопления. Расширили дверные проемы и установили новые двери.

В санузлах уложили керамическую плитку и смонтировали сантехническое оборудование. Подключили освещение и проложили слаботочную сеть для систем связи, видеонаблюдения, пожарной и охранной сигнализации.

На первом этаже практически завершили отделку помещений и центрального входа, ремонт серверной и кабинета охраны. Остались мелкие доработки.

В пищеблоке сделали навесной потолок, облицевали плиткой стены и полы, обновили окна, освещение, проводку и пожарную сигнализацию. Разместили автономный бойлер для нагрева воды, столы, стеллажи и электроплиту для приготовления пищи. Смонтировали систему вытяжки и вентиляции, раковины для мытья рук и посуды.

Снаружи заменили покрытие на плоской кровле и ограждение вокруг учебного заведения. Закончили фасадные работы, обновили детские площадки, теневые навесы и пешеходные дорожки.

Детсад включили в госпрограмму Московской области «Строительство и капремонт объектов социальной инфраструктуры». Реконструкцию финансируют из регионального бюджета. Ввести здание в эксплуатацию планируют в марте этого года.