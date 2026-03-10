В Чехове завершается капремонт дошкольного отделения лицея №4

В городе Чехове на улице Ильича подходит к концу капитальный ремонт здания бывшего детского сада №4, где сейчас располагается дошкольное отделение лицея №4. Строительные работы находятся на финальной стадии.

Начальник строительного участка подрядной организации ООО «Воздвижение» Олег Тулатов сообщил, что модернизация детского сада выполнена почти полностью. Рабочие собирают мебель: столы, шкафы, стулья, кроватки и прочее. Многие помещения уже частично оснащены.

Ранее в столовой, пищеблоке и санузлах уложили керамическую плитку, установили необходимое оборудование. Сейчас рабочие устраняют мелкие недочеты и проводят пусконаладочные работы.

В здании проложили внутренние сети тепло- и водоснабжения, установили батареи отопления. Подключено освещение, проложены электрические кабели, смонтированы короба и провода слаботочной сети.

Здание полностью остеклили, заменили пластиковые окна. В раздевалках, игровых комнатах и спальнях стены облицевали специальными панелями.

Сделали наливные полы, навесные потолки, розетки, подоконники и решетки на радиаторы отопления. Расширили дверные проемы и установили новые двери.

Снаружи закончили фасадные работы: утепление и облицовку. Обновили входные группы, детские площадки, теневые навесы и пешеходные дорожки. На 100% заменили покрытие на плоской кровле, вокруг учебного заведения установили новое ограждение.

Детсад включили в госпрограмму Московской области «Строительство и капремонт объектов социальной инфраструктуры». Проект финансируют из регионального бюджета. Местная администрация и сотрудники ГКУ МО «Дирекция заказчика капитального строительства» контролируют качество, объем и сроки работ. Открыть детсад планируют в начале апреля.