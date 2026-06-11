В Чехове завершается капитальный ремонт дошкольного отделения гимназии № 2

В городе Чехове Московской области на улице Монтажной завершается капитальный ремонт дошкольного отделения гимназии №2. Строители практически завершили установку перил на двух крыльцах и монтаж системы вентиляции на крыше здания.

Рабочие прорезают отверстия в кровельном покрытии для установки вентиляционных труб и обустройства вентканалов. Параллельно ведутся работы по установке ограждений на двух из трех входных групп. Ступеньки, площадки, двери, козырьки, домофоны и лампы освещения уже обновлены, осталось только установить перила из нержавеющей стали.

Ранее строители заменили покрытие кровли обоих корпусов детского сада, отремонтировали фасады и водостоки. Это позволило улучшить внешний вид здания, повысить его тепло- и гидроизоляцию. В переходе между корпусами также обновили крышу.

Внутри здания рабочие завершили отделку помещений: покрасили стены, некоторые из них покрыли керамической плиткой. Полностью обновили полы, уложив финишное покрытие в зависимости от назначения помещений: керамогранит, линолеум или ламинат. Смонтировали навесные потолки «Армстронг», проложили провода электроснабжения и датчики слаботочной сети.

В здании заменили все перекрытия, возвели перегородки и поставили новые межкомнатные двери. В санузлах и пищеблоке уложили керамическую плитку на пол и стены, сделали реечные потолки и установили сантехническое оборудование. В подвале обустроили индивидуальный тепловой пункт.

Закончили модернизацию внутренних инженерных сетей канализации, вентиляции, водо- и теплоснабжения. Установили новые пластиковые окна, стояки и радиаторы отопления.

Снаружи прочистили старые уличные коллекторы централизованного водоотведения. Благоустроили прилегающую территорию: проложили новые пешеходные дорожки, облагородили детские площадки, завезли плодородный грунт и посеяли траву для газонов.

Детсад включили в госпрограмму Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Проект финансируют из регионального бюджета, на эти цели правительство Подмосковья выделило свыше 160 миллионов рублей. Работы контролируют местная администрация и ГКУ МО «Дирекция заказчика капитального строительства».

Общая готовность объекта на сегодня — более 90%. Завершить модернизацию планируют в конце второго квартала.