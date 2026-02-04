В Чехове завершается благоустройство павильона в лесной зоне отдыха

В микрорайоне Губернский города Чехова продолжается благоустройство лесной зоны отдыха. Главный вход украшает почти готовый универсальный павильон — работы выполнены на 98%. Строители завершают внутреннюю отделку помещений и прокладку инженерных сетей.

По словам строителя подрядной организации Артура П., в павильоне завершается монтаж потолков, в том числе реечных. Рабочие собирают квадратные панели из алюминиевых реек.

Параллельно с этим под потолками и на стенах крепят лотки, короба, кабель-каналы и прокладывают провода для электрики и слаботочной сети. С ее помощью в здании будут функционировать системы связи, видеонаблюдения, пожаротушения, охранной сигнализации, мультимедиа и контроля доступа.

Ранее рабочие заложили фундамент павильона на сваях и возвели металлический каркас. Затем они обшили кровлю и наружные стены сэндвич-панелями, сделали полы и остеклили павильон. Внутри смонтировали перегородки, проложили инженерные сети водоснабжения и канализации, установили сантехническое оборудование.

В павильоне будут кафе и технические помещения, включая серверную, куда поступят записи с 16 видеокамер системы «Безопасный регион». Рядом с павильоном обустроена уличная веранда, начато возведение главной входной группы в виде арки.

Лесопарк включен в государственную программу Московской области «Формирование современной комфортной городской среды». На территории 52 гектаров создают пространство для отдыха людей всех возрастов. Здесь уже есть площадки для игр и пикников, веревочный парк, место для выгула собак, пешеходные и велосипедные дорожки, лавочки, урны, фонари освещения, теннисные и шахматные столы, тренажерный комплекс.

Ввести в эксплуатацию павильон, входную группу и весь лесопарк планируют в первом квартале этого года.