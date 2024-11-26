Лесопожарную технику в Чехове поместили на хранение на зиму

В городском округе Чехов завершили подготовку спецтехники к зимнему периоду. После окончания пожароопасного сезона все машины прошли консервацию.

В этом году пожароопасный сезон завершился пятнадцатого ноября. По словам директора филиала «Русский лес» Александра Григоряна, специалисты провели полную ревизию: сняли таблички, указатели и аншлаги, проверили оборудование. Особое внимание уделили защите техники от минусовых температур.

Инженер лесопожарной станции Семен Лукичев объяснил, что даже в отапливаемых гаражах важно защитить оборудование от природных факторов. Смазывают узлы противопожарного оборудования, заменяют масло в двигателях, очищают от воды помпы и подающие узлы, а также проверяют краны на герметичность и продувают их сжатым воздухом.

Все работы завершат до середины декабря. Весной, в конце марта или начале апреля, технику расконсервируют, чтобы снова подготовить к борьбе с пожарами.

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