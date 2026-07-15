Команда профессиональных райдеров FMX13 выступит в Чехове

В субботу, 18 июля, перед Дворцом спорта «Олимпийский» в Чехове пройдет выступление команды FMX13. Профессиональные райдеры покажут уникальные трюки на мотоциклах и багги, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Команда FMX13 была основана в 2007 году Алексеем Колесниковым, одним из самых титулованных спортсменов России и пионером мотофристайла в стране. Участники команды демонстрируют номера повышенной сложности, включая параллельные прыжки, сальто назад и цунами. Капитан команды Алексей Колесников выполняет один из самых сложных трюков в этой дисциплине — сальто на багги. Он стал четвертым человеком в мире, кто смог выполнить этот трюк, и первым и пока единственным в России.

В перерывах между выступлениями спортсменов зрителей ждут музыкальные номера от известного российского битбоксера Вахтанга — чемпиона России, Европы и дважды вице-чемпиона мира по битбоксу.

Выступление пройдет по адресу: г. Чехов, ул. Полиграфистов, д. 30 (территория перед Дворцом спорта «Олимпийский»). Начало в 17:00. Вход свободный.