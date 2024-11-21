Резиденция Деда Мороза откроется в Чехове 1 декабря

В декабре городский парк Чехова пригласит всех в резиденцию Деда Мороза. Здесь гости смогут окунуться в атмосферу новогоднего волшебства и весело провести время.

В прошлом году резиденция Деда Мороза была признана одной из лучших в регионе, получив диплом и знак качества «Дед Мороз рекомендует». Это подтверждает высокий уровень организации и разнообразие предложенных программ.

Каждые выходные в павильоне резиденции будут проходить мастер-классы, на которых участники смогут создать новогодние поделки и украшения. Кроме того, у гостей будет возможность написать письмо Деду Морозу и отправить его через волшебный почтовый ящик, установленный рядом с резиденцией. Все письма будут переданы адресату — самому Деду Морозу в Великий Устюг.

Посещение резиденции Деда Мороза — это отличный способ зарядиться новогодним настроением и провести время в кругу семьи, создавая яркие воспоминания.

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