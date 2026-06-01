Детскую поликлинику открыли на улице Мира в Чехове

1 июня 2026 года в муниципальном округе Чехов на улице Мира состоится открытие детской поликлиники. Об этом информирует пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Новое медицинское учреждение будет принимать до 500 пациентов за смену. Общая площадь поликлиники — более 8,6 тысяч квадратных метров.

В здании будут работать отделения педиатрии, стоматологии и неотложной помощи, а также кабинеты профильных специалистов, вакцинопрофилактики, УЗИ, ЭКГ, функциональной диагностики и реабилитации.

На территории поликлиники обустроили велопарковки, высадили газон, кустарники и деревья.

Поликлинику построили по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» за счет средств бюджета.