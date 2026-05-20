В Чехове строят перемычку между котельными для повышения надежности теплоснабжения

В микрорайоне Венюково городского округа Чехов ведется строительство перемычки между котельными №4 и №15. Это необходимо для минимизации последствий возможных аварий, связанных с отоплением жилых домов и социальных объектов. Об этом сообщил заместитель главного инженера подрядной организации ООО «РСПК» Никита Гришин.

На улице Гагарина рядом с котельной №15 строится двухтрубная теплосеть протяженностью около 700 метров. Работы ведутся по государственной программе Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».

Перемычка позволит переключать абонентов с одной котельной на другую в случае аварии. Это поможет минимизировать последствия внештатной ситуации и обеспечить бесперебойное теплоснабжение за счет работающего источника отопления до устранения проблемы.

Строители уже сделали пробные шурфы и копают траншею, делают песчаное основание под трубы. Лишний грунт вывозят на самосвалах. Для прокладки теплотрассы будут использоваться современные прочные и износостойкие трубы с уникальной изоляцией из пенополиуретана и специальной оболочки, которая обеспечивает долгий срок службы — до 50 лет.

Заказчик проекта — управление ЖКХ местной администрации. Ввести объект в эксплуатацию планируют до 1 сентября. Осенью территорию восстановят после земляных работ и благоустроят.